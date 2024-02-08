Россияне отвернулись от одного вида недвижимости

«Авито»: россияне потеряли интерес к земельным участкам

Интерес россиян к земельным участкам стал снижаться. Спрос на этот вид недвижимости проанализировали специалисты платформы «Авито». Исследование компании есть в распоряжении «Ленты.ру».

С ноября спрос на покупку земли в России, по подсчетам аналитиков, сократился на 14 процентов. С целью построить частный дом граждане искали участки на 14 процентов реже, чем в июле-сентябре прошлого года. Участками сельхозназначения стали интересоваться на 18 процентов меньше, а для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) — на 15 процентов. За год при этом общий спрос на землю вырос на 30 процентов.

Стоимость участков с осени 2023 года выросла. Сотка земли под строительство жилого дома подорожала на 12 процентов. Цена на земельный участок промышленного назначения поднялась на 5 процентов, а под ЛПХ — на 11 процентов.

По данным аналитиков, участки за этот период стали доступнее лишь в двух регионах страны — Тверской (на 35 процентов, до 24 тысяч рублей) и Ульяновской областях (на 8 процентов, до 45 тысяч рублей). Дороже всего обойдется сотка на юге России: в Краснодарском крае (за 278 тысяч рублей) и Ростовской области (275 тысяч рублей). В Дагестане стоимость сотки земли составит 267 тысяч рублей, а в Крыму — 222 тысячи.

Ранее в Госдуме предложили упростить регистрацию некоторых хозпостроек на загородных участках. Нововведение может коснуться сараев, бань, теплиц, навесов, погребов, колодцев и летних кухонь. Кроме того, законопроект о расширении дачной амнистии затронет дома, поделенные для проживания нескольких семей.