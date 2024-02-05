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14:59, 5 февраля 2024Среда обитания

Дачную амнистию в России предложили расширить

Вице-спикер Совфеда Турчак: проект расширения дачной амнистии внесли в Госдуму

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В России могут упростить регистрацию в Росреестре хозпостроек, расположенных на дачных участках. Проект расширения дачной амнистии внесен в Госдуму, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в Telegram.

Документ был разработан членами партии «Единая Россия». Нововведение коснется сараев, бань, теплиц, навесов, погребов, колодцев и летних кухонь. Кроме того, законопроект затронет дома, поделенные для проживания нескольких семей. Как уточняется, это сооружения блокированной застройки, возведенные до 1998 года.

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      Виктория Клабукова
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