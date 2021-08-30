Дачную амнистию в России задумали продлить до 2031 года

Дачную амнистию в России предложили продлить на пять лет и расширить. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.

Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Предполагается, что до этой даты будет действовать упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома. Как отметил парламентарий, новые нормы позволят легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, то есть до 14 мая 1998 года.

Дачная амнистия действует в России на протяжении 14 лет — с 1 сентября 2006 года. Считается, что ее реализация положительно сказывается на динамике развития частного жилого сектора. С 1 сентября 2021-го в стране начнется еще и гаражная амнистия, в рамках которой будет действовать упрощенный порядок регистрации прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых располагаются гаражные объекты.