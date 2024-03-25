Ирина Шейк отреагировала на теракт в «Крокусе»

Российская модель Ирина Шейк отреагировала на теракт в «Крокус Сити Холле»

Российская супермодель Ирина Шейк отреагировала на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Манекенщица опубликовала фотографию, на которой запечатлен рекламный баннер с датой теракта и словами скорби. К снимку модель также добавила эмоджи в виде разбитого сердца и сложенных рук.

«Крокус Сити Холл» был атакован перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри.