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12:38, 25 марта 2024Ценности

Ирина Шейк отреагировала на теракт в «Крокусе»

Российская модель Ирина Шейк отреагировала на теракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Российская супермодель Ирина Шейк отреагировала на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Манекенщица опубликовала фотографию, на которой запечатлен рекламный баннер с датой теракта и словами скорби. К снимку модель также добавила эмоджи в виде разбитого сердца и сложенных рук.

«Крокус Сити Холл» был атакован перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри.

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      Карина Черных
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