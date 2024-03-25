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13:40, 25 марта 2024Среда обитания

Известный российский певец назвал самый душевный город в мире

Певец Xolidayboy назвал Москву самым душевным городом в мире

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Известный российский певец Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) заявил, что считает Москву одним из самых душевных городов мира. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Артист отметил, что объездил много российских и зарубежных городов, однако ему всегда хочется возвращаться в Москву. «Радостно говорить, что я возвращаюсь к себе домой. Очень люблю Москву, один из самых красивых и душевных городов во всем мире», — добавил Минаев. Настоящими москвичами он назвал тех, кто любит российскую столицу и не просто живет в ней, а хочет в нее возвращаться.

Ранее в марте певец Михаил Муромов похвалил жителей столицы за душевность. Он подчеркнул, что настоящие москвичи отличаются интеллигентностью и добротой, однако встретить их — настоящее везение.

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      Полина Кислицына
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