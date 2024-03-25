Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:37, 25 марта 2024Россия

Путин высказался о соучастниках террора

Путин: поддерживающим Киев государствам не хочется быть соучастниками террора

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Тем, кто поддерживает Киев, не хочется быть соучастниками террора, но вопросов очень много, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Во время совещания по мерам, принимаемым после теракта, он высказался о государствах — партнерах Киева. «Тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма, но вопросов действительно очень много», — отметил президент.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме, появились кадры с пятью неизвестными с автоматами в руках. В здании начался пожар, люди оказались заблокированы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Число жертв теракта в «Крокусе Сити Холле» выросло

      В квартире обвиняемых нашли инструменты подготовки к теракту в «Крокусе»

      После теракта в «Крокусе» обвиняемые сбили на машине семью

      Москва направила первые 60 выплат пострадавшим при теракте в «Крокусе»

      СКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина

      Стало известно об обнаружении у террористов автоматов АК-74 и более 500 патронов

      СК назвал число застреленных террористами в «Крокус Сити Холле»

      Бастрыкин рассказал о действиях арестованных соучастников террористов

      Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках

      Путин призвал ответить на один вопрос после теракта в «Крокус Сити Холле»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше