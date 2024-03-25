Путин высказался о соучастниках террора

Путин: поддерживающим Киев государствам не хочется быть соучастниками террора

Тем, кто поддерживает Киев, не хочется быть соучастниками террора, но вопросов очень много, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Во время совещания по мерам, принимаемым после теракта, он высказался о государствах — партнерах Киева. «Тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма, но вопросов действительно очень много», — отметил президент.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме, появились кадры с пятью неизвестными с автоматами в руках. В здании начался пожар, люди оказались заблокированы.