Китайцы массово устремились в Россию с одной целью

ЦСР: китайские туристы едут в Россию ради уникальных природных явлений

Китайские туристы массово устремились в Россию ради уникальных природных явлений. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), подготовленном для Минэкономразвития, передает РИА Новости.

В списке наиболее популярных у граждан КНР направлений — Байкал, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. «Есть запрос на уникальные природные явления, например, северное сияние», — пояснили эксперты. При этом аналитики отметили, что путешественники из Китая все реже едут в Россию с целью шопинга.

Тем временем гостям из Индии интересны паломнические туры и свадебный туризм. Все больше представителей этой азиатской страны рассматривают возможность провести торжество на территории России.

Ранее в марте стало известно, что Северной Осетии в 2024 году выделят сотни миллионов рублей на развитие туристической сферы. В общей сложности российский регион получит свыше 300 миллионов.