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17:57, 25 марта 2024Моя страна

Китайцы массово устремились в Россию с одной целью

ЦСР: китайские туристы едут в Россию ради уникальных природных явлений

Фото: Unsplash

Китайские туристы массово устремились в Россию ради уникальных природных явлений. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), подготовленном для Минэкономразвития, передает РИА Новости.

В списке наиболее популярных у граждан КНР направлений — Байкал, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. «Есть запрос на уникальные природные явления, например, северное сияние», — пояснили эксперты. При этом аналитики отметили, что путешественники из Китая все реже едут в Россию с целью шопинга.

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Тем временем гостям из Индии интересны паломнические туры и свадебный туризм. Все больше представителей этой азиатской страны рассматривают возможность провести торжество на территории России.

Ранее в марте стало известно, что Северной Осетии в 2024 году выделят сотни миллионов рублей на развитие туристической сферы. В общей сложности российский регион получит свыше 300 миллионов.

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      Фариза Бацазова
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