Китайцы массово устремились в Россию с одной целью
Китайские туристы массово устремились в Россию ради уникальных природных явлений. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), подготовленном для Минэкономразвития, передает РИА Новости.
В списке наиболее популярных у граждан КНР направлений — Байкал, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. «Есть запрос на уникальные природные явления, например, северное сияние», — пояснили эксперты. При этом аналитики отметили, что путешественники из Китая все реже едут в Россию с целью шопинга.
Тем временем гостям из Индии интересны паломнические туры и свадебный туризм. Все больше представителей этой азиатской страны рассматривают возможность провести торжество на территории России.
Ранее в марте стало известно, что Северной Осетии в 2024 году выделят сотни миллионов рублей на развитие туристической сферы. В общей сложности российский регион получит свыше 300 миллионов.