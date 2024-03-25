Крупнейшая нефтесервисная компания отказалась уходить из России

FT: американская нефтесервисная компания SLB не намерена уходить из России

Американская корпорация SLB, ранее известная как Schlumberger, отказалась уходить из России. Об отсутствии намерений покинуть рынок заявил глава крупнейшей в мире нефтесервисной компании Оливье ле Пеш, его слова приводит Financial Times (FT).

Несмотря на давление со стороны Запада, у поставщика технологий для определения характеристик пластов, бурения, добычи и переработки нефти и газа нет планов продавать бизнес в РФ. Приоритетом SLB остается защита своих активов и сотрудников, и сейчас команда корпорации работает в России автономно.

«Когда мы примем решение, мы его обнародуем, если потребуется», — пояснил ле Пеш.

В декабре 2023 года международный косметический концерн Avon, объявивший о прекращении инвестиций в РФ, решил пока не уходить из страны. Готовить к продаже свое единственное в стране предприятие, расположенное в подмосковном Наро-Фоминске, крупный производитель косметики начал в апреле 2023 года. Однако от ухода из страны отказались из-за нежелания уступать стабильно работающий бизнес со значительной скидкой.

Производитель Oreo и Milka также решил продолжить работу в стране, заявил гендиректор компании Mondelez Дирк Ван де Пут. По его словам, партнеры не давят на кондитерский концерн с целью ухода компании из России, так как фирмы, покинувшие рынок, заплатили в бюджет больше денег, чем те, кто остался и платит налоги. Кроме того, инвесторов не волнует этот вопрос «с моральной точки зрения», а выручка Mondelez в России значительно ниже пятипроцентного порога, который считается эталоном для существенных вопросов.