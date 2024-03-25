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18:30, 25 марта 2024Ценности

Культовый топ Бритни Спирс попытаются продать на аукционе за 2,3 миллиона рублей

Кадр: Netflix

Аукционный дом Goldin Auctions попытается продать культовую вещь из гардероба поп-исполнительницы Бритни Спирс за два миллиона рублей. Об этом пишет Page Six.

Речь идет о кроп-топе серебристого цвета, оформленном мелками пайетками и длинным подвесками. Известно, что данную вещь певица носила в 2012 году на телевизионном шоу The X Factor.

Отмечается, что цена данного лота начинается с 500 долларов (46 тысяч рублей). Однако коллекционер Карло Де Сантис в разговоре с журналистами подтвердил подлинность топа и заявил, что его стоимость может варьироваться от 20 тысяч до 25 тысяч долларов (от 1,8 миллиона до 2,3 миллиона рублей). «На самом деле это было платье. Оно было прикреплено к юбке, и Спирс разрезала его и превратила в топ с бретельками», — рассказал эксперт.

В январе сообщалось, что аукционный дом Cotswold Auction Company выставил на торги зубной протез с золотыми элементами, который принадлежал премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю.

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      Мария Винар
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