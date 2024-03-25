Глава МЧС рассказал о работе пожарной сигнализации при теракте в «Крокусе»

Глава МЧС Куренков: пожарная сигнализация в «Крокусе» сработала штатно

Глава МЧС Александр Куренков заявил, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, где обвиняемые устроили поджог, в здании концертного зала штатно сработала пожарная сигнализация. Об этом передает РИА Новости.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.