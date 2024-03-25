Мужчина похитил и съел человеческую ногу

HuffPost: в США мужчина подобрал и съел отрезанную поездом ногу

В США арестовали мужчину, который похитил и съел человеческую ногу. Об этом сообщает HuffPost.

Инцидент произошел в городе Васко, штат Калифорния, где в пятницу, 22 марта, под поезд попал человек. 27-семилетний Ресендо Теллез оказался на месте происшествия раньше других и подобрал с рельсов отрезанную ногу.

На видео, снятом очевидцем, видно, как Теллез бредет по тротуару с ногой в руках и пытается ее глодать. Когда его догнал полицейский автомобиль, он поприветствовал его, подняв отрезанную ногу в воздух.

Теллез без сопротивления сдался полиции. Его обвиняют в незаконном изъятии вещественных доказательств с места происшествия. Кроме того, он разыскивался по подозрению в причастности к нескольким правонарушениям, совершенным ранее.

Ранее сообщалось, что американский мотоциклист съел собственную ногу, которую ампутировали после аварии. Знакомый повар помог ему сделать из нее тако, которым накормили друзей, желавших попробовать человеческое мясо.