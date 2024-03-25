Макрон заявил о попытках ИГ совершить теракты во Франции

Макрон: ИГ пыталось совершить нападения на территории Франции в последние месяцы

Группировка «Исламское государство — Хорасан» (ИГИЛ-К, признана террористической и запрещена в России) пыталась совершить нападения на территории Франции в последние месяцы, заявил президент республики Эммануэль Макрон. Трансляция выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

Макрон выступил с заявлением по прибытии в Гвиану. Он сообщил, что предложил усиленное сотрудничество российским спецслужбам в целях борьбы с терроризмом.

«Эта группировка, которая, похоже, вовлечена в это нападение (на "Крокус Сити Холл" — прим. «Ленты.ру»), осуществляла за последние месяцы несколько попыток атак на нашей территории», — заявил французский лидер. Политик подчеркнул, что сейчас необходимо как можно быстрее найти ответственных за теракт и эффективно вести борьбу с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Ранее глава МВД Германии Нэнси Фэзер предупредила о «большой угрозе» в стране после теракта в Москве. Также Фазер однозначно осудила нападение боевиков на мирных граждан.