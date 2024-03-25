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20:57, 25 марта 2024Россия

МЧС обновило поименный список погибших в «Крокусе»

МЧС опубликовало поименный список погибших в «Крокусе» из 95 фамилий

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

МЧС России опубликовало обновленный список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холл». Поименный список жертв доступен на сайте российского ведомства.

На вечер 25 марта в список занесено 95 фамилий. Жертвами теракта на данный момент числятся 144 человека, еще 182 пострадали.

В МЧС уточнили, что список будет дополняться по мере того, как судмедэксперты будут идентифицировать личности погибших.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

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