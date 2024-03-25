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22:08, 25 марта 2024Россия

Москва направила первые 60 выплат пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Собянин: Москва направила первые 60 выплат пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Москва направила первые выплаты семьям пострадавших при теракте, который произошел в «Крокус Сити Холле», их получили 60 человек. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации вокруг теракта, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Москва выплачивает единовременные пособия как москвичам, так и жителям всех других регионов. Мэр указал, что Московская область отвечает за выплаты жителям области.

«Уже приступили к реальным выплатам, 60 человек получили эти пособия, единовременные выплаты», — заявил Собянин.

Он уточнил, что решения о выплатах принимаются по мере поступления заявлений от пострадавших и родственников погибших. Людям оказывается медицинская, психологическая, адресная поддержка, заявил мэр.

По его словам, родственникам пострадавших, которые приезжают в Москву для опознания тел или для поиска своих близких, обеспечивается размещение в гостиницах и бесплатное питание.

Вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением рок-группы «Пикник» неизвестные с оружием напали на посетителей «Крокус Сити Холла». Позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все стрелки были задержаны.

Ранее стало известно, что число жертв теракта в «Крокусе Сити Холле» выросло до 139.

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      Марина Совина
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