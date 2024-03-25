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15:03, 25 марта 2024Среда обитания

Москвичам пообещали аномальную погоду

Синоптик Леус: погода в Москве будет сильно отклоняться от нормы всю неделю

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Ежедневно с 12 марта температура воздуха в Москве сильно превышает норму. Аномальная погода ожидается в столице как минимум всю предстоящую неделю, пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пишет RT.

Синоптик спрогнозировал небольшие морозы в регионе в ночь на 26 марта — столбики термометров опустятся до минус 1-2 градусов Цельсия. Днем во вторник ожидается плюс 7-9 градусов тепла. В среду и четверг, 27 и 28 марта, будет ощущаться влияние антициклона — осадков не будет, погода станет менее облачной, отметил Леус.

«По ночам вновь заморозки до минус 1-3 градусов Цельсия. Днем в среду около плюс 10 градусов Цельсия, в четверг плюс 10-12 градусов Цельсия. Поменяется погода только в последний рабочий день на этой неделе. Приближающийся с запада атмосферный фронт затянет небо облаками, принесет дожди, но холоднее не станет. Ночью — плюс 2-4 градуса, а днем плюс 10-12 градусов Цельсия», — рассказал метеоролог.

В «Фобосе» также прогнозируют, что в выходные рост температур продолжится — показатели будут заметно превышать норму, достигая плюс 20 градусов Цельсия.

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      Нина Ташевская
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