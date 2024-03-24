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18:07, 24 марта 2024Среда обитания

Москвичам пообещали потепление к следующим выходным

«Фобос»: в Москве ожидается повышение температуры до плюс 20 градусов

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

К следующим выходным температура воздуха в Москве существенно повысится. Об этом сообщили синоптики Центра «Фобос», пишет РИА Новости.

Специалисты прогнозируют, что к следующему воскресенью, 31 марта, в столице наступит практически летняя погода. Ожидается, что воздух прогреется до плюс 17 градусов. Местами температура будет подниматься до плюс 20, ожидают синоптики.

Ранее москвичам пообещали сухой и теплый апрель. По данным главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой ожидается постепенное повышение температуры с начала месяца. Она рассказала, что в первых числах апреля температурные показатели будут колебаться от семи до 11 градусов выше ноля.

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      Екатерина Улитина
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