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14:59, 25 марта 2024Мир

МВД Австрии оценило угрозу в стране после теракта в «Крокус Сити Холле»

МВД Австрии отказалось повышать уровень угрозы после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

МВД Австрии отказалось повышать уровень угрозы после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ ведомства на соответствующий запрос.

В министерстве прокомментировали возможное повышение уровня террористической угрозы до максимального после событий в Красногорске. Отмечается, что Управление государственной безопасности и разведки (DSN) регулярно учитывает международные события и теракты при постоянной оценке рисков.

«В предстоящий период это в основном коснется различных пасхальных мероприятий», — заявили в ведомстве. Также в МВД Австрии подчеркнули, что не видят в настоящий момент причин для повышения уровня опасности.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер заявила о «большой угрозе» стране со стороны «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Она пояснила, что речь идет о региональном филиале группировки «Исламское государство — Хорасан» (ИГИЛ-К, запрещен в России).

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      Юрий Леонов
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