На бирже в России подорожали дизтопливо и бензин

Бензин АИ-92 и дизельное топливо подорожали на СПбМТСБ

Стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива выросла по итогам торгов в понедельник, 25 марта, на 0,1 и 0,13 процента соответственно, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Тонна летнего дизеля обойдется покупателям в 66,07 тысячи рублей. Вырос в цене и мазут — на 1,23 процента, до 30,13 тысячи рублей за тонну.

В то же время стоимость тонны бензина АИ-95 снизилась более чем на 1 процент, до 66,18 тысячи рублей. Также на 0,4 процента, до 78,6 тысячи рублей, подешевел на торгах авиакеросин.

В течение прошлой недели биржевые цены на бензин в России росли, увеличившись в итоге более чем на пять процентов. Ранее сообщалось, что с 13 по 19 марта суммарные объемы производства бензина на российском рынке упали на 3,9 процента в сравнении с показателем предыдущей недели и на 5,2 процента относительно плана выпуска. Как писали СМИ, на такую динамику повлияли атаки беспилотников на ряд российских НПЗ.