На Пхукете россиянин врезался в стену на мотоцикле и не выжил

Phuket News: на Пхукете россиянин попал в аварию на мотоцикле и не выжил

Российский турист попал в аварию на мотоцикле в Таиланде. Об этом сообщило издание Phuket News.

Инцидент произошел вечером 24 марта на курорте Пхукет. 25-летний россиянин арендовал мотоцикл, но не справился с управлением на повороте и врезался в бетонную стену. Байк застрял между столбом и воротами, а тело мужчины оказалось на подъездной дорожке.

Путешественник не выжил. Его доставили в больницу района Таланг. Полиция начала расследование инцидента. По данным источника, правоохранители пока не сообщали о случившемся в российское посольство.

Другой турист из Канады вывалился из движущегося поезда, который следовал из Бангкока на остров Ко Тао. После падения на бетонную платформу состав протащил мужчину по рельсам.

