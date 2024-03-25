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18:52, 25 марта 2024Путешествия

На Пхукете россиянин врезался в стену на мотоцикле и не выжил

Phuket News: на Пхукете россиянин попал в аварию на мотоцикле и не выжил

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Российский турист попал в аварию на мотоцикле в Таиланде. Об этом сообщило издание Phuket News.

Инцидент произошел вечером 24 марта на курорте Пхукет. 25-летний россиянин арендовал мотоцикл, но не справился с управлением на повороте и врезался в бетонную стену. Байк застрял между столбом и воротами, а тело мужчины оказалось на подъездной дорожке.

Путешественник не выжил. Его доставили в больницу района Таланг. Полиция начала расследование инцидента. По данным источника, правоохранители пока не сообщали о случившемся в российское посольство.

Другой турист из Канады вывалился из движущегося поезда, который следовал из Бангкока на остров Ко Тао. После падения на бетонную платформу состав протащил мужчину по рельсам.

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      Мария Борисова
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