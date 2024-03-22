Турист выпал из движущегося поезда в Таиланде и не выжил

Daily Mail: 24-летний канадский турист выпал из поезда в Таиланде и не выжил

Канадский турист, отдыхавший в Таиланде с девушкой, выпал из движущегося поезда и не выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным британского таблоида, 24-летний Райан Джозеф Ральф сел на ночной локомотив из Бангкока на остров Ко Тао вместе с 22-летней Шоной Морган. Когда девушка решила поспать, он отправился за сигаретами в соседний вагон, в котором не было дверей.

Предполагается, что он упал с поезда и ударился о бетонную платформу, угодив под состав. Некоторое время поезд протащил его по рельсам. На следующий день Ральфа нашли бездыханным.

Ранее австралийский турист попал в аварию на Бали и чудом выжил, сломав четыре кости и получив серьезную травму головы. Пострадавшему понадобилось срочное переливание большого объема крови.