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20:38, 25 марта 2024Бывший СССР

На Украине оценили вероятные доходы от брони при мобилизации

Нардеп Наталуха: бронь от мобилизации принесет Украине от 5 млрд долларов в год

Фото: Konstantin Chernichkin / Reuters

Механизмы выдачи брони от мобилизации принесут бюджету Украины от 5 миллиардов долларов в год. Так вероятные доходы оценил депутат Верховной Рады Дмитрий Наталуха, передает «РБК-Украина».

«Мы полагаемся не на массовое увеличение налогов, а на создание новых механизмов, на поиск новых инструментов, новых путей. И в том числе мы не исключаем вопроса экономического бронирования, который, по нашим расчетам, может приносить от 200 миллиардов гривен в год», — сказал нардеп.

Он уточнил, что вопрос обеспечения расходов на ведение боевых действий стоит особенно остро, поэтому инициативы по бронированию за некие взносы нельзя списывать со счетов.

Второй обсуждаемый вариант — автоматическая бронь для сотрудников, получающих зарплату более 35 тысяч гривен (около 900 долларов — прим. «Ленты.ру»), поскольку эти лица платят высокие налоги.

Ранее депутат Рады Дмитрий Разумков сообщил, что по новому закону о мобилизации выдачу повесток могут начать с 18 лет. По его словам, если человек пройдет базовую военную подготовку в этом возрасте, то он получит военно-учетную специальность, встанет на учет, и это приведет к тому, что военкоматы смогут его мобилизовать.

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      Алевтина Запольская
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