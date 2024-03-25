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20:11, 25 марта 2024Бывший СССР

На Украине предложили отправлять на фронт с 18 лет

Депутат Рады Разумков: на Украине по новому закону могут мобилизовать с 18 лет

Фото: Reuters

На Украине по новому закону о мобилизации могут начать выдачу повесток с 18 лет. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«Там прописано, если человек пройдет базовую военную подготовку в 18 лет, то он получит военно-учетную специальность, встанет на учет, и это приведет к тому, что ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата на Украине — прим. "Ленты.ру") смогут его мобилизовать», — разъяснил нардеп.

В рамках нового закона о мобилизации в Киеве также предложили освободить от отправки на фронт 30 процентов чиновников и 70 процентов сотрудников полиции. Фотографии соответствующего документа были опубликованы украинским изданием «Страна.ua».

Ранее стало известно, что на Украине молодые люди перестали выходить из дома, чтобы не получить повестку и не отправиться на передовую. По словам уклонистов, они хотят «жить своей жизнью», а не проводить месяцы или годы на фронте.

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      Екатерина Грищенко
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