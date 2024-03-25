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19:29, 25 марта 2024Бывший СССР

На Украине предложили забронировать от мобилизации чиновников и полицейских

Депутаты Рады предложили забронировать от мобилизации 70 % правоохранителей

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутаты Верховной Рады Украины предлагают освободить от мобилизации 70 процентов сотрудников правоохранительных органов. Фотографию нескольких страниц соответствующего законопроекта опубликовал парламентарий Александр Федиенко, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Кроме того, предлагается предоставить отсрочку от мобилизации 30 процентам чиновников местных органов власти.

По словам Федиенко, в текущей редакции закона о мобилизации «концептуально все выписано».

Ранее депутат Верховной Рады Николай Княжицкий заявил, что власти Украины перекидывают друг другу закон о мобилизации как горячую картошку, потому что никто не хочет брать ответственность за последствия принятия документа.

По его словам, против законопроекта выступает большая часть депутатов «Слуги народа», поскольку документ грубо нарушает права человека.

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      Валентин Карант
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