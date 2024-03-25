В Раде закон о мобилизации сравнили с горячей картошкой

Депутат Рады Княжицкий: закон о мобилизации перекидывают как горячую картошку

Власти Украины перекидывают друг другу закон о мобилизации как горячую картошку, потому что никто не хочет брать ответственность за последствия принятия документа. С детской игрой работу украинского государства в интервью газете Politico сравнил депутат Верховной Рады Николай Княжицкий.

«Мобилизация — это горячая политическая картошка, и никто не хочет держать ее в руках. (...) [Президент Украины Владимир] Зеленский не хочет брать на себя ответственность за мобилизацию и говорит, что этим должны заниматься министерства, а они боятся обжечь руки и говорят, что этим должен заниматься парламент», — передаются в публикации слова парламентария.

Он добавил, что против законопроекта в его нынешней форме выступает большая часть депутатов пропрезидентской партии «Слуга народа», поскольку документ грубо нарушает права человека.

В публикации также приводятся размышления собеседников издания о виновниках провала мобилизации на Украине. По словам народного депутата Иванны Климпуш-Цинцадзе, нерешительность стран Запада в обеспечении поставок вооружения Киеву создает помехи для проведения эффективных призывных мер.