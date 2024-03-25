В Раде обвинили Запад в провалах мобилизации на Украине

Депутат Рады Климпуш-Цинцадзе: нерешительность Запада создает помехи мобилизации

Нерешительность стран Запада в обеспечении поставок вооружения Киеву создает помехи и ведет к провалу мобилизации на Украине. Об этом в разговоре с газетой Politico заявила депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Нерешительность Запада в обеспечении необходимого нам военного снабжения и оружия не помогает с точки зрения мобилизации. Если единственное, что вы слышите с фронта, это то, что у них недостаточно оружия, чтобы сражаться, то, очевидно, это заставляет людей еще более скептически относиться к призыву [в украинскую армию]», — передаются в публикации слова парламентария.

Она назвала новый законопроект о мобилизации неэффективным и объяснила, что для принятия работающего закона парламенту Украины потребуется политическая воля, которой народным депутатам сейчас не хватает.

Ранее провалы мобилизации прокомментировали в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк пожаловался, что украинцы скрываются от призыва и называют сотрудников военкоматов «людоловами».