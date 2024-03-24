В ВСУ пожаловались на уклоняющихся от военной службы украинцев

Командующий Сухопутными силами Украины Павлюк: военкомов называют «людоловами»

Украинцы скрываются от мобилизации и называют сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата — прим. «Ленты.ру») «людоловами». Об этом рассказал командующий Сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк в Telegram.

Павлюк пожаловался, что еще два года назад желающие отправиться в армию выстраивались в очереди у военкоматов, а теперь мужчины всеми силами уклоняются от военной службы. «Отдельная тема — отношение к военнослужащим ТЦК. Как дошло до того, что к этим людям стало приемлемым относиться, как к врагам, и называть "людоловами"», — написал он.

Также Павлюк обвинил в необъективности граждан, которые снимают и публикуют в социальных сетях видео, где военкомы ловят мужчин на улице или в общественном транспорте и с применением силы заталкивают в микроавтобусы. По его мнению, авторы подобных роликов не раскрывают, что именно вынудило военнослужащих действовать подобным образом.

На Украине регулярно публикуют видео с кадрами принудительной мобилизации. Так, в Тернополе сотрудники ТЦК забрались на недостроенный дом для раздачи повесток. В Одессе военкомы отключили электричество в щитке многоквартирного дома, а когда из квартиры вышел мужчина, чтобы вернуть свет, его схватили и вывели из подъезда.