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16:21, 20 марта 2024Бывший СССР

На Украине сотрудники ТЦК залезли на недостроенный дом ради раздачи повесток

В Тернополе сотрудники ТЦК залезли на недостроенный дом для раздачи повесток

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В украинском Тернополе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украинеприм. «Ленты.ру») забрались на недостроенный дом для раздачи повесток. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

На опубликованных кадрах видно, как группа мужчин залезла на верхний этаж строящегося дома. По словам автора видео, ими были сотрудники военкомата, которые на месте организовали раздачу повесток рабочим.

Ранее стало известно, что на Украине предложили разрешить военным самим заниматься мобилизацией населения. В таком случае бригадная рота разведки сможет выдавать повестки сотне человек в неделю, которые будут не «старыми дедами», а «отборными воинами».

В то же время в СМИ регулярно появляются сообщения о новых случаях насильственной мобилизации. Так, в Одессе сотрудники ТЦК отключили электричество в щитке многоквартирного дома. Когда из квартиры вышел мужчина, чтобы вернуть свет, работники военкомата схватили его и вывели из подъезда.

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      Екатерина Грищенко
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