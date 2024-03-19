В «Азове» предложили разрешить бригадам ВСУ самим заниматься мобилизацией

Заместитель командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Азов» (внесена в список террористических организаций и запрещена в России) Сергей Цисарук с позывным Мольфар предложил разрешить бригадам ВСУ самим заниматься мобилизацией. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Как считает замкомандира бригады, подобное решение является единственным надежным способом ускорить мобилизацию. «Все просто: бригада получает списки в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») и сама занимается поиском уклонистов. Бойцы бригады гораздо больше заинтересованы в пополнении бригады, поэтому взятки не помогут», — пояснил он.

По его оценке, бригадная рота разведки будет способна мобилизовать сотню человек в неделю. «И это будут не те старые деды, которых сейчас привозят, а отборные воины, которые все это время убегали от служащих в ТЦК раненых ветеранов», — добавил Цисарук.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) призвал украинских депутатов скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации. При этом он призвал граждан Украины идти в армию вне зависимости от помощи со стороны США.