Politico: из-за мобилизации на Украине уклонисты перестали выходить из дома

На Украине уклонисты перестали выходить из дома, опасаясь получить «билет в один конец» в рамках мобилизации. Об этом сообщает американское издание Politico.

Как рассказал 28-летний собеседник издания, избегающий призыва на воинскую службу, некоторые его друзья еще более осторожны и совсем не выходят из дома, так как боятся оказаться на фронте на месяцы или даже годы. При этом отмечается, что сам он избегает оживленных мест, таких как станции метро, где могут проверить документы в поисках уклонистов.

«Я молод и хочу жить своей жизнью, и идти туда (на фронт — прим. «Ленты.ру»), не зная, когда я вернусь к нормальной жизни, тяжело. У меня есть друзья, которые ушли добровольцами в начале войны, и они до сих пор там воюют. Так что это как билет в один конец», — рассказал он.

Ранее на Украине заявили, что из-за мобилизации страна испытывает нехватку кадров в аграрном секторе. По словам заместителя главы всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, людей в сельской местности активно мобилизовали в период весенних и летних полевых работ.