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10:07, 25 марта 2024Бывший СССР

На Украине заявили о дефиците кадров в аграрном секторе из-за мобилизации

Аграрный совет Украины: в аграрном секторе дефицит кадров из-за мобилизации

Фото: Unsplash

В аграрном секторе Украины наблюдается острый дефицит кадров из-за проведения активной мобилизации в сельской местности. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, трансляция доступна на Youtube.

«В сельской местности людей активно мобилизовали, и если смотреть на период пиковых работ — именно полевые работы весенние, летние или осенью, — очень не хватает всех специалистов. Это одна из ключевых проблем, которые сегодня мы переживаем», — заявил Марчук.

Он добавил, что в связи с этими обстоятельствами Украина в 2024 году ожидает сокращение производительности сельхоз сектора, которое, однако, не станет критичным.

Ранее в Верховной Раде назвали главного виновника провала мобилизации в стране. По словам народного депутата Иванны Климпуш-Цинцадзе, нерешительность стран Запада в обеспечении поставок вооружения Киеву создает помехи для проведения эффективных призывных мер.

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      Глеб Палехов
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