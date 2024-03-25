Награжденный сотрудник СОБРа рассказал о поимке террориста из «Крокуса»

Сотрудник СОБРа: одного из террористов нашли с помощью собак и снайпера в лесу

Сотрудник Специального отряда быстрого реагирования (СОБР), награжденный за поимку устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», рассказал подробности операции по выслеживанию террористов. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Известия».

По его словам, специалисты осмотрели местность, где прятались злоумышленники, с помощью квадрокоптера. После этого на место поисков прибыли кинологи с собаками. Следы преступника вели в лес.

«После продвижения в лесном массиве, через метров 100-200, собака потеряла следы и мы шли сами. Прошли еще метров 100 и наш снайпер увидел на дереве тепловую цель», — делится сотрудник СОБРа. Он указал, что обвиняемый не хотел добровольно спуститься на землю, и поэтому пришлось срубить дерево.

Ранее военный эксперт, генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) в отставке Александр Михайлов описал работу по перехвату машины, на которой пытались скрыться обвиняемые. По его словам, остановить автомобиль помог сотрудник ГИБДД в Брянске, который смог прострелить колеса белого Renault.