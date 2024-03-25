Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:40, 25 марта 2024Силовые структуры

Награжденный сотрудник СОБРа рассказал о поимке террориста из «Крокуса»

Сотрудник СОБРа: одного из террористов нашли с помощью собак и снайпера в лесу

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сотрудник Специального отряда быстрого реагирования (СОБР), награжденный за поимку устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», рассказал подробности операции по выслеживанию террористов. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Известия».

По его словам, специалисты осмотрели местность, где прятались злоумышленники, с помощью квадрокоптера. После этого на место поисков прибыли кинологи с собаками. Следы преступника вели в лес.

«После продвижения в лесном массиве, через метров 100-200, собака потеряла следы и мы шли сами. Прошли еще метров 100 и наш снайпер увидел на дереве тепловую цель», — делится сотрудник СОБРа. Он указал, что обвиняемый не хотел добровольно спуститься на землю, и поэтому пришлось срубить дерево.

Ранее военный эксперт, генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) в отставке Александр Михайлов описал работу по перехвату машины, на которой пытались скрыться обвиняемые. По его словам, остановить автомобиль помог сотрудник ГИБДД в Брянске, который смог прострелить колеса белого Renault.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Фигурант дела о теракте в «Крокусе» отверг обвинения

      Путин поручил доложить ход выявления причастных к теракту в «Крокусе»

      МЧС обновило поименный список погибших в «Крокусе»

      Стало известно о планах по сокращению добычи нефти в России

      Раскрыты простые способы избавиться от мелких мошек на кухне

      Под дорожным провалом в Нижегородской области нашли исторический подвал

      Симоньян призвала устроить «ежедневный ад» совершившим теракт в «Крокусе»

      Рецидивист надругался над 12-летней россиянкой в подъезде

      США назвали резолюцию ООН по Газе необязательной

      Пара обнаружила 1,3 миллиарда рублей на своих банковских счетах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше