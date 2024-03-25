Генерал ФСБ рассказал, как выследили и поймали террористов из «Крокуса». Их искали в лесу с собаками и тепловизорами

Генерал ФСБ Михайлов: террористов из «Крокуса» ловили с помощью тепловизоров

Мужчин, обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле», искали в лесу с помощью тепловизоров, собак и других инструментов. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) в отставке Александр Михайлов.

Он также описал работу по перехвату машины, на которой пытались скрыться обвиняемые. По его словам, остановить автомобиль помог сотрудник ГИБДД в Брянске, который смог прострелить колеса белого Renault.

Один из террористов прятался в лесу

В начале, по словам генерала ФСБ, проводилась работа по установлению именно той машины, на которой преступники планировали скрываться. Специалисты отслеживали ее маршрут. «У нас по всей стране есть подразделения органов внутренних дел, ФСБ. Команда идет по всей трассе, и каждый субъект выставляет кордоны. Гаишник в Брянске [получил ориентировку на эту машину] и стрелял по колесам. Машина перевернулась, они побежали в лес», — рассказывает Михайлов.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Затем силовики переключились на работу в лесу. Дальнейшую операцию по поиску террористов Михайлов назвал грамотной. Он рассказал, что в процессе эксперты задействовали собак-ищеек и использовали тепловизор — устройство, которое фиксирует тепловое излучение и свободно видит в темноте. «В любом случае работа это очень тяжелая, там везде уже раскисшая грязь по колено», — рассказывает собеседник «Ленты.ру».

Именно с помощью тепловизора был найден один из фигурантов — он прятался на дереве. Ранее в сети появились кадры задержания одного из подозреваемых. Мужчину вынесли из леса с окровавленным лицом — он, как и его сообщники, как утверждается, пытался пересечь границу России.

Михайлов высказался о плане побега террористов из «Крокуса»

План побега террористов, открывших стрельбу в «Крокус Сити Холле», был четко спланирован, считает Михайлов.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Специалист отметил, что преступники рассчитывали доехать до границы после теракта. «Они рассчитывали на то, что если они не идентифицированы, если нет информации по ним и по их машине, то, условно говоря, за два часа можно уехать на расстояние 180-200 километров [и пересечь границу]. Поэтому, конечно, это было предусмотрено», — объяснил Михайлов.

Я снимаю шляпу перед нашими специальными службами, которые усекли, кто куда движется и почему. Нашими специалистами это [перехват] было отработано очень хорошо Александр Михайлов генерал-майор ФСБ в отставке

25 марта стало известно, что Следственный комитет России (СКР) устанавливает организаторов теракта в «Крокус Сити Холле». Председатель СКР Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой, руководством Главного управления криминалистики и судебно-экспертного центра СКР.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области. Жертвами теракта на данный момент числятся 144 человека, еще 182 пострадали.