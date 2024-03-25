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14:43, 25 марта 2024Силовые структуры

СКР установит организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

СКР устанавливает организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Алексей Белкин / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) устанавливает организаторов теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Председатель СКР Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой, руководством Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра СКР. Бастрыкину отчитались о расследовании уголовного дела о теракте в «Крокусе».

«В настоящее время продолжаются следственные действия с обвиняемыми с целью получения значимой для следствия информации о подготовке и совершении этого теракта, а также установления иных соучастников преступления, в том числе организаторов», — отметили в ведомстве. Уже изъяты вещественные доказательства, назначены и проводятся криминалистические и судебные экспертизы. Это все поможет восстановить полную картину произошедшего.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области. Жертвами теракта стали 144 человека, еще 182 пострадали.

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      Екатерина Кашурникова
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