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20:38, 23 марта 2024Силовые структуры

Генерал ФСБ в отставке высказался о плане побега террористов из «Крокуса»

Генерал-майор ФСБ Михайлов: план побега террористов был четко спланирован
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Dmitry Serebryakov / AP

План побега террористов, открывших стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», был четко спланирован, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Они рассчитывали на то, что если они не идентифицированы, если нет информации по ним и по их машине, то, условно говоря, за два часа можно уехать на расстояние 180-200 километров [и пересечь границу]. Поэтому, конечно, это было предусмотрено», — заявил Михайлов.

Генерал-майор ФСБ в отставке также отметил работу сотрудников российских спецслужб, которым удалось задержать подозреваемых в теракте.

«Я снимаю шляпу перед нашими специальными службами, которые усекли, кто куда движется и почему. Нашими специалистами это (перехват — прим. «Ленты.ру») было отработано очень хорошо», — заключил он.

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Задержанных по подозрению в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» привезли в Москву для проведения следственных действий. У специалистов есть 48 часов для проведения всех необходимых оперативных действий, по истечении которых центральный аппарат Следственного комитета обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам подтвердил, что все четверо непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» найдены и задержаны. Глава государства заверил, что все причастные понесут самое суровое наказание.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании произошло несколько взрывов, и начался пожар.

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      Алена Шевченко
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