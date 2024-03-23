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14:19, 23 марта 2024Силовые структуры

Опубликовано видео задержания третьего подозреваемого в атаке на «Крокус»

Mash: третьего подозреваемого в атаке на «Крокус» задержали в лесу под Брянском
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Третьего подозреваемого в атаке на «Крокус» задержали в лесу под Брянском. Видео задержания публикует Telegram-канал Mash.

Третьего подозреваемого в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» вывели из леса с окровавленным лицом. Он, как и его сообщники, пытался пересечь границу с Украиной.

Ранее были опубликованы кадры допроса одного из подозреваемых в нападении на «Крокус». В опубликованном ролике видно, как сотрудники силовых структур опрашивают мужчину, стоящего на коленях. По словам источников, задержанный пытался скрыться от бойцов на дереве.

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      Вера Владзиевская
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