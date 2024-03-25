Названа причина резкого износа шин у исправного автомобиля

Автоэксперт Родионов: недокачанные шины быстро изнашиваются и повышают риск ДТП

Несоблюдения необходимого уровня давления в шинах может поспособствовать их преждевременному износу, а также привести к ДТП. Причину их резкого износа назвал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в разговоре с «Газетой.Ru».

Автоэксперт предупредил, что нередко специалисты автосервисов не проверяют рекомендации автопроизводителей по показателям давления в шинах для конкретной модели машины, которые указаны на наклейке либо в дверном проеме, либо на лючке бензобака — однако соблюдать их крайне важно.

«Если накачать недостаточно, то скорость износа резины возрастет, а риски непредвиденных ситуаций на дороге, в том числе ДТП, вырастут. Если перекачать, то быстрее стирается центральная часть колеса, это также влияет на управление, торможение, то есть на вашу безопасность, а также на долговечность резины», — пояснил он.

Родионов добавил, что недокачанные шины опаснее перекачанных, поскольку представляют реальную угрозу для безопасности — так, недокачанное колесо может разбортоваться на повороте.

Ранее в марте автомобилистов призвали не спешить с заменой шин.