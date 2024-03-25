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20:35, 25 марта 2024Среда обитания

Названы опасные последствия взрывов на «Северных потоках»

Сенатор Двойных: взрывы на «Северных потоках» привели к выбросу парниковых газов

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

В результате взрывов на «Северных потоках» произошел выброс в атмосферу огромного объема парниковых газов. Опасные последствия терактов на газопроводах для окружающей среды назвал глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных, передает РИА Новости.

«Отмечаем, что террористические акты на системе газопроводов "Северный поток" привели к существенному выбросу парниковых газов и нанесли значительный ущерб окружающей среде», — заявил сенатор и призвал защищать критически важную газовую инфраструктуру.

Взрывы на двух российских газопроводах — «Северный поток» и «Северный поток-2» — произошли 26 сентября 2022 года. Они привели к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании.

В середине марта 2024 года первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва запросила заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках». Он объяснил, что российские дипломаты снова призовут расследовать теракты на газопроводах.

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      Нина Ташевская
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