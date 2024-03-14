Россия запросила заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»

Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках»

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что Москва запросила заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Полянский заявил, что в четверг, 14 марта, российские дипломаты на заседании Совбеза ООН снова призовут расследовать теракты на «Северных потоках».

«Запрошенное нами обсуждение этого вопроса будет закрытым, после этого планируем выйти к прессе», — уточнил он.

По мнению Полянского, после завершения расследований Дании и Швеции стали яснее их никчемность и желание выиграть время. «Просто дальше тянуть резину в Стокгольме и Копенгагене, видимо, уже не могли. В Берлине пока еще тужатся, но картины это не меняет», — заключил он.