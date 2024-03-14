Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:12, 14 марта 2024Мир

Россия запросила заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»

Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках»

Фото: Mike Segar / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что Москва запросила заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Полянский заявил, что в четверг, 14 марта, российские дипломаты на заседании Совбеза ООН снова призовут расследовать теракты на «Северных потоках».

«Запрошенное нами обсуждение этого вопроса будет закрытым, после этого планируем выйти к прессе», — уточнил он.

По мнению Полянского, после завершения расследований Дании и Швеции стали яснее их никчемность и желание выиграть время. «Просто дальше тянуть резину в Стокгольме и Копенгагене, видимо, уже не могли. В Берлине пока еще тужатся, но картины это не меняет», — заключил он.

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о планах ВСУ захватить Верховную Раду

      Стало известно о состоянии пострадавших из-за крушения Ми-8 на Колыме

      Минобороны заявило об уничтожении 14 беспилотников над Россией

      Бывшая «Мисс Вселенная» попала в объектив папарацци в бикини

      Россия запросила заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»

      «Боруссия» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

      Названа доля добирающихся до работы на авто россиян

      Практикующей секс по телефону пожилой женщине дали совет

      В Германии подняли вопрос о злоупотреблении пособиями беженцами с Украины

      Объяснена загадочная рябь на Марсе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше