Названы способы преодолеть страх массовых мероприятий после теракта в «Крокусе»

Психолог Самбурский: преодолеть страх после теракта помогут техники расслабления

Клинический психолог Станислав Самбурский назвал несколько способов, которые помогут преодолеть страх массовых мероприятий после теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит Life.

Самбурский объяснил, что столь шокирующие события, как трагедия в «Крокусе», могут серьезно травмировать даже тех людей, которые наблюдали за произошедшим, будучи в безопасности. Подобное состояние, по его словам, называется «травма свидетеля». Вследствие нее у человека появляется страх повторения событий, из-за которого он в течение многих лет будет пытаться избегать массовых мероприятий, подчеркнул психолог.

Чтобы избавиться от тревоги и беспокойства и вернуться к нормальной жизни, Самбурский рекомендовал прежде всего рассказать о своих чувствах родителям, друзьям или профессионалу. Также он призвал россиян освоить различные техники расслабления. «Легче всего освоить дыхательные упражнения и сложнее, но более действенно — медитации. В случае, когда страх накрывает, следует медленно, на четыре счета, сделать вдох, задержать дыхание на четыре счета и медленно, снова на четыре счета, выдохнуть. После четырех повторений беспокойство отступит», — рассказал психолог.

Еще одним способом избавиться от страха концертов Самбурский назвал необходимость включить позитивное мышление. Это может быть сложно, но, по его мнению, нужно обязательно стараться напоминать себе о приятных моментах, связанных с походами на подобные мероприятия.

При этом, как отметил психолог, если страх перед массовым скоплением людей на больших концертах парализует, не надо силой себя заставлять идти на них. Поначалу вместо них лучше выбрать камерные мероприятия, на которые легко выбраться в компании друзей.

Ранее психолог Наталья Наумова предупредила о возможных последствиях для переживших теракт в «Крокус Сити Холле». Некоторым пострадавшим, заявила она, придется заново учиться жить и выходить на улицу, посещать торговые центры и культурные мероприятия, спускаться в метро.