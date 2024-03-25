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14:38, 25 марта 2024Забота о себе

Психолог предупредила о возможных последствиях теракта в «Крокусе» для психики

Психолог Наумова: у переживших теракт может развиться агорафобия

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пережившие теракт в «Крокус Сити Холле» люди могут столкнуться с развитием нескольких видов фобий, предупредила психолог Наталья Наумова. О возможных последствиях трагедии для психики она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Фобия, напомнила она, — это чрезмерный страх чего-либо или кого-либо, мешающий жить. «Природу возникновения этого состояния сложно объяснить, не всегда это детские страхи. Вряд ли у людей, пришедших в "Крокус", была агорафобия или демофобия, то есть боязнь большого скопления людей или открытых пространств», — сказала эксперт, добавив, что теперь эти страхи могут развиться.

Некоторым пострадавшим, говорит Наумова, придется заново учиться жить и выходить на улицу, посещать торговые центры и культурные мероприятия, спускаться в метро. При развитии фобии, подчеркнула психолог, обязательно нужно обратиться к специалистам для психотерапии и при необходимости — назначения препаратов.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером пятницы, 22 марта. Несколько человек вошли в концертный зал и открыли огонь по охране и посетителям, после чего подожгли помещение. На 25 марта в больницах остаются 97 человек.

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      Александра Лисица
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