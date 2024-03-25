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13:15, 25 марта 2024Россия

Обновлен список госпитализированных в больницы Москвы после теракта в «Крокусе»

Депздрав обновил список госпитализированных в больницы Москвы после теракта

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Депздрав Москвы обновил список пациентов, госпитализированных в столичные больницы после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Перечень опубликован на сайте ведомства.

В списке оказались 76 человек. Депздрав также напомнил, что для родственников пострадавших открыта горячая линия, по которой можно узнать о местонахождении пациентов и их состоянии.

Ранее стало известно, что под завалами «Крокус Сити Холла» в Красногорске могут находиться еще 12 тел. Еще около 100 тел остаются неопознанными. В списках пропавших без вести числятся несколько десятков человек. Для опознания личностей жертв теракта будет проведена экспертиза ДНК, результаты которой станут известны минимум через две недели.

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Вечером 22 марта несколько террористов проникли в «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли огонь по посетителям, а также подожгли здание. По последним данным, пострадали 132 человека. Еще 144, по неподтвержденной информации, спасти не удалось.

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      Константин Лысяков
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