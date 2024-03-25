Обновлен список госпитализированных в больницы Москвы после теракта в «Крокусе»

Депздрав обновил список госпитализированных в больницы Москвы после теракта

Депздрав Москвы обновил список пациентов, госпитализированных в столичные больницы после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Перечень опубликован на сайте ведомства.

В списке оказались 76 человек. Депздрав также напомнил, что для родственников пострадавших открыта горячая линия, по которой можно узнать о местонахождении пациентов и их состоянии.

Ранее стало известно, что под завалами «Крокус Сити Холла» в Красногорске могут находиться еще 12 тел. Еще около 100 тел остаются неопознанными. В списках пропавших без вести числятся несколько десятков человек. Для опознания личностей жертв теракта будет проведена экспертиза ДНК, результаты которой станут известны минимум через две недели.

Вечером 22 марта несколько террористов проникли в «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли огонь по посетителям, а также подожгли здание. По последним данным, пострадали 132 человека. Еще 144, по неподтвержденной информации, спасти не удалось.