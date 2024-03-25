Стало известно число находящихся под завалами «Крокуса» тел

Shot: под завалами «Крокус Сити Холла» могут находиться еще 12 тел

Под завалами «Крокус Сити Холла» в Красногорске могут находиться еще 12 тел. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Сейчас на месте теракта продолжается поисковая операция. Спасатели разбирают завалы разрушенного концертного зала.

Ранее сообщалось, что после теракта в «Крокус Сити Холле» остаются неопознанными около 100 тел. В списках пропавших без вести на данный момент числятся несколько десятков человек. Личность жертв теракта предстоит выяснить при помощи экспертизы ДНК, результаты которой станут известны через две недели.

22 марта группа вооруженных террористов зашла в концертный зал «Крокус Сити Холл» и открыла прицельный огонь по посетителям, а также подожгла здание. По последним данным, пострадали 132 человека. Еще 144, по неподтвержденной информации, спасти не удалось. Все подозреваемые задержаны.