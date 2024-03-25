Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 25 марта 2024Россия

Стало известно число находящихся под завалами «Крокуса» тел

Shot: под завалами «Крокус Сити Холла» могут находиться еще 12 тел

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Под завалами «Крокус Сити Холла» в Красногорске могут находиться еще 12 тел. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Сейчас на месте теракта продолжается поисковая операция. Спасатели разбирают завалы разрушенного концертного зала.

Ранее сообщалось, что после теракта в «Крокус Сити Холле» остаются неопознанными около 100 тел. В списках пропавших без вести на данный момент числятся несколько десятков человек. Личность жертв теракта предстоит выяснить при помощи экспертизы ДНК, результаты которой станут известны через две недели.

Материалы по теме:
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя» Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя»Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
Сегодня
«В трубке он услышал только шум и крики» Десятки людей пропали при теракте в «Крокусе». Что известно об их судьбе?
«В трубке он услышал только шум и крики»Десятки людей пропали при теракте в «Крокусе». Что известно об их судьбе?
24 марта 2024
Теракт в «Крокус Сити Холле»: главные кадры нападения террористов и спасения людей
Теракт в «Крокус Сити Холле»:главные кадры нападения террористов и спасения людей
22 марта 2024

22 марта группа вооруженных террористов зашла в концертный зал «Крокус Сити Холл» и открыла прицельный огонь по посетителям, а также подожгла здание. По последним данным, пострадали 132 человека. Еще 144, по неподтвержденной информации, спасти не удалось. Все подозреваемые задержаны.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Рудник с 13 заблокированными горняками может быть затоплен. До них пытаются добраться уже неделю

      Генерал СВР назвал напавших на «Крокус» террористов расходным материалом Украины

      Россиянка устроила пьяный дебош на борту вылетающего в Москву самолета

      Актера Дмитрия Назарова призвали лишить звания народного артиста

      В Эстонии рассказали о помощи Украине с закупкой вооружения

      Россиянам рассказали о новых ценах на автомобили

      На Украине сообщили о повреждении энергообъектов

      ВС России прорвали оборону ВСУ у села Вербовое в Запорожской области

      В Кремле оставили без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте в «Крокусе»

      Московский Дом Союзов вернули государству

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше