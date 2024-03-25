Названо число неопознанных тел после теракта в «Крокус Сити Холле»

После теракта в «Крокус Сити Холле» остаются неопознанными около 100 тел

После теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске остаются неопознанными около 100 тел. Это число назвал Telegram-канал «112».

Как пишут авторы поста, в списках пропавших без вести числятся несколько десятков человек. Для установления личности жертв теракта понадобится проведение экспертизы ДНК, которая займет около двух недель.

По информации источника канала, при теракте спаслись более 5000 человек. Они смогли выбраться из концертного зала самостоятельно, а также при помощи сотрудников «Крокуса» и экстренных служб. Выжившие покинули здание через кровлю, подвалы и служебные помещения.

Ранее стало известно, что не всех жертв теракта удается опознать. По словам россиянки, которая разыскивает свою подругу, пропавшую в «Крокусе», фотография в этом не помогла, поэтому придется ждать результаты ДНК-теста.

Вечером 22 марта группа террористов атаковала концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Нападавшие открыли прицельный огонь по посетителям, а также подожгли здание. По последним данным, пострадали 132 человека. Еще 144, по неподтвержденной информации, спасти не удалось. Все подозреваемые задержаны.