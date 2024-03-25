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19:11, 25 марта 2024Путешествия

Отдыхавший в Гоа пенсионер решил искупаться в море с женой и не выжил

Times of India: пенсионер из Великобритании не выжил на индийском пляже Тальпона

Фото: Unsplash

Отдыхавший в Гоа пенсионер из Великобритании решил искупаться в море с женой и не выжил. Подробности случившегося сообщает Times of India.

Уточняется, что инцидент произошел на индийском пляже Тальпона. 72-летний Виджай Дасвани был унесен сильным течением. Спасатели вытащили его из воды и пытались привести в чувство с помощью искусственного дыхания, однако безуспешно.

Ранее канадский турист, отдыхавший в Таиланде с девушкой, выпал из движущегося поезда и не выжил. Некоторое время поезд протащил его по рельсам. На следующий день туриста нашли бездыханным.

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      Зарина Дзагоева
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