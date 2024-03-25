Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:06, 25 марта 2024Путешествия

Пассажир спрятал в ручную кладь метамфетамин в бутылках вина и попался

Daily Mail: пассажир прилетел в Австралию с метамфетамином и попался

Фото: Unsplash

Пассажир самолета спрятал в ручную кладь метамфетамин и попался таможенникам в международном аэропорту Сиднея, Австралия. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 27-летний тайванец прилетел из Таиланда. Пограничники обыскали его вещи и нашли наркотик, спрятанный в бутылках из-под вина, а также в пакетах с солью для ванн и травяным чаем. Мужчина намеревался провести в Австралии пять дней.

Пассажира арестовали и предъявили ему обвинение во ввозе коммерческого количества наркотика. Суд отказал ему в освобождении под залог. Следующее заседание ожидается в мае. Тайваньцу грозит пожизненное заключение.

Ранее пассажир из Таджикистана привез в Россию сотни шампуров и коробку приправы для шашлыка и попался на таможне. 30-летний иностранец прилетел в Екатеринбург из Худжанда, его задержали во время прохождения зеленого коридора.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об ударах по центру принятия решений на Украине. В Киеве уничтожен объект СБУ

      Макрон назвал циничным использование теракта в «Крокусе» против Украины

      В России заметили «зенитную тачанку» с автоматами Калашникова

      Раскрыта офицерская схема отъема денег у рядовых солдат ВСУ

      Дания и Украина подписали меморандум об оборонных закупках

      Латвия рекомендовала воздержаться от поездок в Россию до конца марта

      В Совфеде ответили на признание Украиной ответственности за удары по НПЗ России

      Пассажир спрятал в ручную кладь метамфетамин в бутылках вина и попался

      Прохор Шаляпин получил квартиру в наследство от бабушки друга

      Стало известно о ракетной атаке по Ростовской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше