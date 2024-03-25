Пассажир спрятал в ручную кладь метамфетамин в бутылках вина и попался

Daily Mail: пассажир прилетел в Австралию с метамфетамином и попался

Пассажир самолета спрятал в ручную кладь метамфетамин и попался таможенникам в международном аэропорту Сиднея, Австралия. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 27-летний тайванец прилетел из Таиланда. Пограничники обыскали его вещи и нашли наркотик, спрятанный в бутылках из-под вина, а также в пакетах с солью для ванн и травяным чаем. Мужчина намеревался провести в Австралии пять дней.

Пассажира арестовали и предъявили ему обвинение во ввозе коммерческого количества наркотика. Суд отказал ему в освобождении под залог. Следующее заседание ожидается в мае. Тайваньцу грозит пожизненное заключение.

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