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14:09, 25 марта 2024Путешествия

Иностранец привез в Россию сотни шампуров и приправу для шашлыка и попался

ФТС: пассажир привез из Таджикистана 300 шампуров и специи и попался на таможне

Фото: Антон Буценко / ТАСС

Пассажир из Таджикистана привез в Россию сотни шампуров и коробку приправы для шашлыка и попался на таможне. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram-канале.

30-летний иностранец прилетел в Екатеринбург из Худжанда, его задержали во время прохождения «зеленого» коридора. В его чемодане среди личных вещей нашли 300 шампуров и 18 килограммов специй в пакетах.

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Мужчина объяснил, что груз ему нужен для работы, поскольку он готовит в ресторане узбекской кухни в Екатеринбурге. Пассажир также заявил, что не знал о необходимости декларировать товары и платить пошлину.

«За недекларирование таможенники возбудили дело об административном правонарушении», — сказано в публикации ФТС.

Ранее в аэропорту Минвод российская туристка попалась с золотыми украшениями на два миллиона рублей в багаже. Она заявила, что привезла кольца, серьги и браслеты для себя и дочери.

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      Мария Борисова
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