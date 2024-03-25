Иностранец привез в Россию сотни шампуров и приправу для шашлыка и попался

ФТС: пассажир привез из Таджикистана 300 шампуров и специи и попался на таможне

Пассажир из Таджикистана привез в Россию сотни шампуров и коробку приправы для шашлыка и попался на таможне. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram-канале.

30-летний иностранец прилетел в Екатеринбург из Худжанда, его задержали во время прохождения «зеленого» коридора. В его чемодане среди личных вещей нашли 300 шампуров и 18 килограммов специй в пакетах.

Мужчина объяснил, что груз ему нужен для работы, поскольку он готовит в ресторане узбекской кухни в Екатеринбурге. Пассажир также заявил, что не знал о необходимости декларировать товары и платить пошлину.

«За недекларирование таможенники возбудили дело об административном правонарушении», — сказано в публикации ФТС.

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