Россиянка привезла из Турции украшения на два миллиона рублей и попалась

ФТС: россиянка попалась на таможне Минвод с украшениями на два миллиона рублей

Российская туристка попалась на таможне в аэропорту Минеральных Вод с золотыми украшениями на два миллиона рублей в багаже. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram-канале.

Уточняется, что 37-летнюю пассажирку рейса из Стамбула остановили во время прохождения «зеленого» коридора. В ее чемодане и дорожной сумке нашли цепочки, серьги, кольца и браслеты.

Россиянка заявила, что привезла драгоценности из Турции для себя, дочери и подруги, а стоимость их не превышает семи тысяч долларов. Экспертиза таможни Минвод показала, что украшения сделаны из золота с фианитами и полимерными металлами. Груз оценили в два миллиона рублей.

Теперь за контрабанду товаров женщине грозит уголовная ответственность.

Другая россиянка ввезла из Таиланда в Россию редкий коралл весом 270 граммов. По ее словам, она не знала, что для провоза таких предметов необходимо декларирование.