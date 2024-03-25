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12:42, 25 марта 2024Россия

Песков призвал россиян быть начеку из-за информации о вербовке в соцсетях

Песков: россиянам надо быть начеку на фоне информации о вербовке в соцсетях

Фото: Globallookpress.com

Россиянам нужно быть начеку на фоне появившейся информации о попытках вербовки в социальных сетях. К таким действиям призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Конечно, здесь очень многое зависит от СМИ. Я не говорю о Telegram-каналах, тем более обезличенных. Я говорю о тех средствах массовой информации, от кого граждане получают серьезную информацию, которой они доверяют», — пояснил он.

Представитель Кремля призвал информировать жителей о подобных провокационных действиях. Он добавил, что правоохранительные органы делают свою работу по данному вопросу, однако граждане должны знать об угрозе таких провокаций и быть начеку.

После теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшего 22 марта, в соцсетях начали появляться скриншоты диалогов, на которых неизвестные пытаются завербовать граждан, предлагая им деньги в обмен на совершение различных действий. Так, вербовщики якобы призывали закладывать взрывные устройства, а также устраивать стрельбу в общественных местах.

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