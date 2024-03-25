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20:56, 25 марта 2024Экономика

Стало известно о планах по сокращению добычи нефти в России

Reuters: российские власти приказали нефтяникам сократить добычу до 9 млн б/сут

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Правительство России приказало нефтяным компаниям сократить добычу до девяти миллионов баррелей в сутки к концу июня, чтобы выполнить обязательства в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом со ссылкой на три источника в отрасли сообщает Reuters.

Ранее о готовящемся сокращении рассказал вице-премьер России Александр Новак, но целевой уровень добычи он не указывал. При этом собеседники агентства уточнили, что власти поставили обязательства для каждой компании. В соответствии с планом добыча в апреле, мае и июне сократится на 3,6 процента, 4,1 процента и 4,9 процента соответственно.

Снижение добычи придется на сезон плановых технических работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые и без того серьезно пострадали и сократили выпуск в результате ударов беспилотников. Возможные сроки устранения повреждений не обозначались.

Brent от TradingView

На фоне этого сообщения нефтяные котировки вернулись к росту. Стоимость майского фьючерса Brent поднималась выше 87 долларов за баррель, а сорт WTI торговался выше 82 долларов.

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