Постпред при ВТО объяснил последствия выхода России из организации

Постпред при ВТО Платонов: Россия не выиграет от выхода из организации

Москва ничего не выиграет от выхода из Всемирной торговой организации, тем более что практически вся внешняя торговля страны основана на правилах ВТО. Об этом заявил новый постоянный представитель России при организации Николай Платонов в беседе с РИА Новости.

По словам Платонова, выход из ВТО приведет к отказу от более благоприятных условий доступа на рынки многих торговых партнеров России. Кроме того, Москва утратит возможность влиять на формирование многосторонних правил торговли.

18 марта Платонов вручил гендиректору ВТО Нгози Оконджо-Ивеале грамоту о принятии Российской Федерацией Соглашения ВТО по рыболовным субсидиям.

Ранее Украина подала иски в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления данными странами запрета на ввоз зерна.